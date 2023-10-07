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Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання

Київ • УНН

 • 1998749 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Уночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами "Онікс" Одеську область, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки. Про це повідомили Сили оборони півдня, передає УНН.

Цитата

"Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури", — йдеться у в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

"Інформації про постраждалих не надходило", – додають Сили оборони півдня.

Нагадаємо

Вночі на 7 жовтня в Одесі лунали вибухи, Повітряні Сили попереджали про застосування балістики. 

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