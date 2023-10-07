Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Уночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами "Онікс" Одеську область, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки. Про це повідомили Сили оборони півдня, передає УНН.
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"Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури", — йдеться у в повідомленні.
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Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
"Інформації про постраждалих не надходило", – додають Сили оборони півдня.
Нагадаємо
Вночі на 7 жовтня в Одесі лунали вибухи, Повітряні Сили попереджали про застосування балістики.