Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання

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"Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури", — йдеться у в повідомленні.

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Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

"Інформації про постраждалих не надходило", – додають Сили оборони півдня.

Нагадаємо

Вночі на 7 жовтня в Одесі лунали вибухи, Повітряні Сили попереджали про застосування балістики.