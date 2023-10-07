Враг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадание.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Ночью 7 октября россияне атаковали ракетами "Оникс" Одесскую область, есть попадание в здание пансионата и зернохранилище, повреждены дома. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.
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"Враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры", - говорится в пресс-службе.
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Также сообщается, что обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.
"Информации о пострадавших не поступало", – добавляют Силы обороны юга.
Напомним
Ночью 7 октября в Одессе раздавались взрывы, Воздушные Силы предупреждали о применении баллистики.