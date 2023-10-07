Враг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадание.

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Ночью 7 октября россияне атаковали ракетами "Оникс" Одесскую область, есть попадание в здание пансионата и зернохранилище, повреждены дома. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

Цитата

"Враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры", - говорится в пресс-службе.

Подробности

Также сообщается, что обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

"Информации о пострадавших не поступало", – добавляют Силы обороны юга.

Напомним

Ночью 7 октября в Одессе раздавались взрывы, Воздушные Силы предупреждали о применении баллистики.

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