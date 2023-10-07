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В Одессе прогремели взрывы.

В Одессе прогремели взрывы.

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. В Одессе прогремели взрывы, сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Детали

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Одесской области есть угроза применения баллистического вооружения.

Цитата

«Внимание! Одесская область-угроза применения баллистического вооружения», — идет в сообщении Воздушных Сил.

Дополнение

Как пишут телерам-каналы на регион в сторону Одессы враг выпустил предварительно противокорабельные ракеты «Оникс».

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