В Одессе прогремели взрывы.
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. В Одессе прогремели взрывы, сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Детали
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Одесской области есть угроза применения баллистического вооружения.
Цитата
«Внимание! Одесская область-угроза применения баллистического вооружения», — идет в сообщении Воздушных Сил.
Дополнение
Как пишут телерам-каналы на регион в сторону Одессы враг выпустил предварительно противокорабельные ракеты «Оникс».
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