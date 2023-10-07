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29 березня, 17:57 • 210911 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 273098 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 235603 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 271959 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 240985 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 187184 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 181719 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158020 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Одесі пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Деталі

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Одеській області є загроза застосування балістичного озброєння.

Цитата

«Увага! Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння!», — йдться у повідомленні Повітряних Сил.

Доповнення

Як пишуть телерам-канали на регіон у бік Одеси ворог випустив попередньо протикорабельні ракети «Онікс».

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