В Одесі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Одесі пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Деталі
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Одеській області є загроза застосування балістичного озброєння.
Цитата
«Увага! Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння!», — йдться у повідомленні Повітряних Сил.
Доповнення
Як пишуть телерам-канали на регіон у бік Одеси ворог випустив попередньо протикорабельні ракети «Онікс».
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