В Одесі пролунали вибухи

Деталі

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Одеській області є загроза застосування балістичного озброєння.

Цитата

«Увага! Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння!», — йдться у повідомленні Повітряних Сил.

Доповнення

Як пишуть телерам-канали на регіон у бік Одеси ворог випустив попередньо протикорабельні ракети «Онікс».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Знімали з військового обліку депутатів та їх родичів: ДБР викрило злочинну схему на Одещині