В Одесской области в результате обстрела пострадали 4 человека
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. В результате ночного обстрела в Одесской области травмировались четыре человека, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН. Люди получили легкие ранения от осколков стекла. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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"Пострадали четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Обломки ракет и взрывная волна вызвали пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", - написал Кипер.
Детали
Он добавил, что ночью российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар. Цели террористов-Гражданская и припортовая инфраструктура. В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта.
Известно, что ракеты по Одесской области выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
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