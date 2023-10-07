Ночью россияне дважды обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Дважды за ночь россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая община. Почти полтора десятка снарядов попали по одной из тамошних деревень. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Какие повреждения нанесли россияне еще выясняют спасатели, обследуя пораженную территорию. Люди невредимы.
В остальных общинах Днепропетровщины было спокойно и без обстрелов.
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