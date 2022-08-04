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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки

Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки

Київ • УНН

 • 272468 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Окупаційні війська рф вночі обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів». Внаслідок удару по Широкому у Криворізькому районі зруйновані будинка, одна мешканка дістала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, показавши наслідки, інформує УНН.

Цитата

«Широке після нічного удару російських «Ураганів». У кількох місцевих мешканців тепер немає будинків. «Руський мір» продовжує руйнувати наші міста та села», - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченоко повідомив про обстріл двох районів області. Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.

3 серпня внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула 70-річна жінка.

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