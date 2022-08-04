Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Окупаційні війська рф вночі обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів». Внаслідок удару по Широкому у Криворізькому районі зруйновані будинка, одна мешканка дістала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, показавши наслідки, інформує УНН.
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«Широке після нічного удару російських «Ураганів». У кількох місцевих мешканців тепер немає будинків. «Руський мір» продовжує руйнувати наші міста та села», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченоко повідомив про обстріл двох районів області. Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.
3 серпня внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула 70-річна жінка.