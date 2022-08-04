Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки ворожої атаки

Цитата



«Широке після нічного удару російських «Ураганів». У кількох місцевих мешканців тепер немає будинків. «Руський мір» продовжує руйнувати наші міста та села», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченоко повідомив про обстріл двох районів області. Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.

3 серпня внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула 70-річна жінка.