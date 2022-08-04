Окупанти вночі сильно обстріляли Дніпропетроську область: пожежі та понад 80 руйнувань
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченоко повідомив про обстріл двох районів області. Про це інформує УНН.
Деталі
Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.
Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів».
Попередньо, люди не постраждали.
Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й ще три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.
Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.
У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 000 нікопольців.
На місці працюють аварійні бригади електриків.
У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади.
У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу. Наразі жінка перебуває на лікуванні вдома.
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