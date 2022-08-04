Оккупанты ночью сильно обстреляли Днепропетровскую область: пожары и более 80 разрушений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченоко сообщил об обстреле двух районов области. Об этом информирует УНН.
Детали
Во вражеский удар попали два района Днепропетровской области Никопольский и Криворожский.
Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из «градов».
Предварительно, люди не пострадали.
Один дом уничтожен, почти 50 - поврежден, задел и еще три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошли возгорания. Пламя спасатели укротили.
Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.
В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3000 никопольцев.
На месте работают аварийные бригады электриков.
В Криворожском районе враг накрыл «Ураганами» Карповскую и Широковскую общины.
В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь. Пока женщина находится на лечении дома.
Напомним
Оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова.