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Обстріл Дніпропетровщини: внаслідок удару окупантів загинула 70-річна жінка

Обстріл Дніпропетровщини: внаслідок удару окупантів загинула 70-річна жінка

Київ • УНН

 • 173590 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула 70-річна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

“Уточнена інформація про обстріл Криворізького району, що стався пообіді. Ворожа атака забрала життя 70-річної жінки. Вона поралася на городі, коли російська армія нанесла удар”, – повідомив він у Telegram.

Деталі

Водночас, голова ОДА додав, що поранений 73-річний чоловік ушпиталений. Медики оцінюють його стан як середній.

Також піротехніки обстежують місця обстрілів у Мар’янському та Великій Костромці. Там можуть бути небезпечні залишки від російських «Ураганів».

Доповнення

Окупанти сьогодні знову накрили вогнем Дніпропетровську область. Попередньо повідомлялося про пораненого 73-річного чоловіка.

Українські Національні Новини

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