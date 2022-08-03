Обстріл Дніпропетровщини: внаслідок удару окупантів загинула 70-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула 70-річна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, пише УНН.
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“Уточнена інформація про обстріл Криворізького району, що стався пообіді. Ворожа атака забрала життя 70-річної жінки. Вона поралася на городі, коли російська армія нанесла удар”, – повідомив він у Telegram.
Деталі
Водночас, голова ОДА додав, що поранений 73-річний чоловік ушпиталений. Медики оцінюють його стан як середній.
Також піротехніки обстежують місця обстрілів у Мар’янському та Великій Костромці. Там можуть бути небезпечні залишки від російських «Ураганів».
Доповнення
Окупанти сьогодні знову накрили вогнем Дніпропетровську область. Попередньо повідомлялося про пораненого 73-річного чоловіка.