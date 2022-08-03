Окупанти знову накрили вогнем Дніпропетровщину: є поранений

Деталі

Відомо, що пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з «Ураганів» по Зеленодольській громаді.

Внаслідок обстрілів поранено 73-річного чоловіка. Він у лікарні.

У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків.На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань.

Доповнення

Вночі російські окупанти поцілили по селу Велика Костромка, зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач, село знаходиться без світла.