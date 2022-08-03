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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 38135 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти знову накрили вогнем Дніпропетровщину: є поранений

Окупанти знову накрили вогнем Дніпропетровщину: є поранений

Київ • УНН

 • 136172 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Окупанти сьогодні знову накрили вогнем Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів поранено 73-річного чоловіка. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, пише УНН.

Деталі

Відомо, що пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з «Ураганів» по Зеленодольській громаді.

Внаслідок обстрілів поранено 73-річного чоловіка. Він у лікарні.

У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків.На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань.

Доповнення

Вночі російські окупанти поцілили по селу Велика Костромка, зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач, село знаходиться без світла.

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