Дніпропетровщина: окупанти вдарили по селу Велика Костромка, зачепило дитячий садок та церкву

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Вночі російські окупанти завдали ударів по Криворізькому району. Ворог вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

У Апостолівській без жертв та руйнувань.

У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

Нагадаємо

Уламки від “Ураганів”, які випустили, 2 серпня, російські окупанти по Дніпропетровській області, впали у Криворізькому районі регіону.