Дніпропетровщина: голова ОВА показав уламки російських “Ураганів” після обстрілів

Цитата

“Подарунки" від "Ураганів" "руського міра", які сьогодні прилетіли у Карпівську громаду Криворізького району”, – йдеться в повідомленні під закріпленими фотографіями уламків ракети.

Доповнення

Російські загарбники у ніч на 2 серпня тримали під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький. По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади.