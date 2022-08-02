Дніпропетровщина: голова ОВА показав уламки російських “Ураганів” після обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Уламки від “Ураганів”, які випустили сьогодні російські окупанти по Дніпропетровській області, впали у Криворізькому районі регіону. Про це інформує голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
“Подарунки" від "Ураганів" "руського міра", які сьогодні прилетіли у Карпівську громаду Криворізького району”, – йдеться в повідомленні під закріпленими фотографіями уламків ракети.
Доповнення
Російські загарбники у ніч на 2 серпня тримали під прицілом два райони - Синельниківський та Криворізький. По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади.