Днепропетровская область: глава ОВА показал обломки российских "Ураганов" после обстрелов

Цитата

“Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую громаду Криворожского района”, – говорится в сообщении под закрепленными фотографиями обломков ракеты.

Дополнение

Российские захватчики в ночь на 2 августа держали под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил из РСЗО. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую громады.