Днепропетровская область: глава ОВА показал обломки российских "Ураганов" после обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Обломки от “Ураганов”, выпущенных сегодня российскими оккупантами по Днепропетровской области, упали в Криворожском районе региона. Об этом информирует глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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“Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую громаду Криворожского района”, – говорится в сообщении под закрепленными фотографиями обломков ракеты.
Дополнение
Российские захватчики в ночь на 2 августа держали под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил из РСЗО. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую громады.