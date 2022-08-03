Днепропетровская область: оккупанты ударили по селу Великая Костромка, задело детский сад и церковь

Детали

Ночью российские оккупанты нанесли удары по Криворожскому району. Враг ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Апостоловской.

В Апостоловской без жертв и разрушений.

В Зеленодольской попали прямо по селу Великая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали.

Напомним

Обломки от “Ураганов”, которые выпустили, 2 августа, российские оккупанты по Днепропетровской области, упали в Криворожском районе региона.