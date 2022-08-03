Днепропетровская область: оккупанты ударили по селу Великая Костромка, задело детский сад и церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Российские оккупанты попали по селу Великая Костромка, задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач, деревня находится без света. Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Ночью российские оккупанты нанесли удары по Криворожскому району. Враг ударил из артиллерии по двум общинам – Зеленодольской и Апостоловской.
В Апостоловской без жертв и разрушений.
В Зеленодольской попали прямо по селу Великая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали.
Напомним
Обломки от “Ураганов”, которые выпустили, 2 августа, российские оккупанты по Днепропетровской области, упали в Криворожском районе региона.