Оккупанты снова накрыли огнем Днепропетровщину: есть раненый

Детали

Известно, что после обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из «ураганов» по Зеленодольской громаде.

В результате обстрелов ранен 73-летний мужчина. Он находится в больнице.

В Марьянском и Большой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняются масштабы разрушений.

Дополнение

Ночью русские оккупанты попали по селу Большая Костромка, задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач, деревня находится без света.