Оккупанты снова накрыли огнем Днепропетровщину: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Оккупанты сегодня снова накрыли огнем Днепропетровскую область. В результате обстрелов ранен 73-летний мужчина. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, пишет УНН.
Детали
Известно, что после обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из «ураганов» по Зеленодольской громаде.
В результате обстрелов ранен 73-летний мужчина. Он находится в больнице.
В Марьянском и Большой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняются масштабы разрушений.
Дополнение
Ночью русские оккупанты попали по селу Большая Костромка, задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач, деревня находится без света.