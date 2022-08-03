Обстрел Днепропетровщины: в результате удара оккупантов погибла 70-летняя женщина

Цитата

“Уточнена информация об обстреле Криворожского района, который произошел после обеда. Вражеская атака унесла жизнь 70-летней женщины. Она возилась на огороде, когда российская армия нанесла удар”, – сообщил он в Telegram.

Детали

В то же время глава ОГА добавил, что раненый 73-летний мужчина госпитализирован. Медики оценивают его состояние как среднее.

Также пиротехники обследуют места обстрелов в Марьянском и Большой Костромке. Там могут быть опасные остатки от российских «ураганов».

Дополнение

Оккупанты сегодня снова накрыли огнем Днепропетровскую область. Предварительно сообщалось о раненом 73-летнем мужчине.