Днепропетровская область: глава ОВА показал последствия вражеской атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Оккупационные войска рф ночью обстреляли Днепропетровскую область из «Ураганов». В результате удара по Широкому в Криворожском районе разрушены дома, одна жительница получила ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, информирует УНН.
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«Широкое после ночного удара российских «ураганов». У нескольких местных жителей нет домов. «Русский мир» продолжает разрушать наши города и села», – говорится в сообщении.
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченоко сообщил об обстреле двух районов области. Под вражеский удар попали два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.
3 августа в результате обстрела оккупантами Днепропетровской области погибла 70-летняя женщина.