Днепропетровская область: глава ОВА показал последствия вражеской атаки

Цитата



«Широкое после ночного удара российских «ураганов». У нескольких местных жителей нет домов. «Русский мир» продолжает разрушать наши города и села», – говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченоко сообщил об обстреле двух районов области. Под вражеский удар попали два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.

3 августа в результате обстрела оккупантами Днепропетровской области погибла 70-летняя женщина.