Дмитро Фінашин став радником МВС з питань ветеранської політики
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ призначив ветерана Нацгвардії Дмитра Фінашина радником з питань ветеранської політики. Фінашин, який пройшов шлях від рядового до офіцера, займатиметься питаннями реабілітації та підтримки військових МВС.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко призначив Героя України, ветерана Національної гвардії Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики.
Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram, передає УНН.
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Повідомляється, що Дмитро Фінашин, із позивним "Фін", пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом повернувся у стрій.
Дмитро - молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС
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