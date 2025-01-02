Дмитро Фінашин став радником МВС з питань ветеранської політики

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко призначив Героя України, ветерана Національної гвардії Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики.

Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram, передає УНН.

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Повідомляється, що Дмитро Фінашин, із позивним "Фін", пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом повернувся у стрій.

Дмитро - молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС