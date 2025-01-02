Дмитрий Финашин стал советником МВД по вопросам ветеранской политики
Киев • УНН
Министр внутренних дел назначил ветерана Нацгвардии Дмитрия Финашина советником по вопросам ветеранской политики. Финашин, который прошел путь от рядового до офицера, будет заниматься вопросами реабилитации и поддержки военных МВД.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назначил Героя Украины, ветерана Национальной гвардии Дмитрия Финашина своим советником по вопросам ветеранской политики.
Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Сообщается, что Дмитрий Финашин, с позывным «Финн», прошел боевой путь от рядового до офицера, получил сверхтяжелое ранение на фронте и, рискуя собственной жизнью, спас побратима. Со временем вернулся в строй.
Дмитрий - молодой представитель сообщества воинов, который четко понимает потребности военных и ветеранов. Он будет заниматься вопросами улучшения реабилитации, медицинской и психологической помощи, социальной поддержки, трудоустройства участников боевых действий из системы МВД
Напомним
Андрей Тупиков стал новым начальником Департамента контрразведки СБУ согласно указу Президента. Тупиков является майором МВД и кавалером ордена Даниила Галицкого за мужество в защите Украины.