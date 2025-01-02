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Дмитрий Финашин стал советником МВД по вопросам ветеранской политики

Дмитрий Финашин стал советником МВД по вопросам ветеранской политики

Киев  •  УНН

 • 1942 просмотра

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Министр внутренних дел назначил ветерана Нацгвардии Дмитрия Финашина советником по вопросам ветеранской политики. Финашин, который прошел путь от рядового до офицера, будет заниматься вопросами реабилитации и поддержки военных МВД.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назначил Героя Украины, ветерана Национальной гвардии Дмитрия Финашина своим советником по вопросам ветеранской политики.

Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали 

Сообщается, что Дмитрий Финашин, с позывным «Финн», прошел боевой путь от рядового до офицера, получил сверхтяжелое ранение на фронте и, рискуя собственной жизнью, спас побратима. Со временем вернулся в строй.

Дмитрий - молодой представитель сообщества воинов, который четко понимает потребности военных и ветеранов. Он будет заниматься вопросами улучшения реабилитации, медицинской и психологической помощи, социальной поддержки, трудоустройства участников боевых действий из системы МВД

- отметил Клименко.

Напомним 

Андрей Тупиков стал новым начальником Департамента контрразведки СБУ согласно указу Президента. Тупиков является майором МВД и кавалером ордена Даниила Галицкого за мужество в защите Украины. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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