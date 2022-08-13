Для українських дітей-біженців надруковано 160 тисяч примірників дитячих книжок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Завдяки проєкту «Книжки без кордонів» для українських дітей-біженців вже надруковано 160 тисяч примірників дитячих книжок. Про це йдетьмя в повідомленні міністр культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко, передає УНН.
Деталі
Усі твори – українських авторів та за оригінальними макетами наших видавництв. Наразі вони доступні у 20 країнах - у Польщі, Норвегії, Швеції, Литві, Латвії, Німеччині, Ірландії, Болгарії, Чехії, Естонії, Словенії, Великій Британії, Туреччині, Молдові, Фінляндії, Нідерландах, Італії, Угорщині, Казахстані та Японії.
Проєкт «Українські книжкові полички» підтримали вже понад 10 країн Європи. Цей проєкт був запланований ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та передбачав поширення української літератури в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу.
Проєкт ініційовано першою леді України Оленою Зеленською спільно з Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, а також Українським інститутом книги разом з посольствами України за кордоном.
Крім того, триває акція «Українським дітям – українську книгу». В її рамках вітчизняні видавництва вже передали майже 1 млн примірників. Мета акції – безкоштовне забезпечення дітей-переселенців підручниками, навчальними посібниками та художньою літературою. Проєкт започаткований Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України та Міністерством культури та інформаційної політики.
Додамо
Британська служба ліцензування видавців у співпраці з книжковим виробником Halstan та за сприяння Посольства України у Великій Британії надрукувала 16 тисяч книжок українською мовою.