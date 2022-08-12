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У Великій Британії надрукували 16 тис. книжок українською для дітей тимчасових переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Британська служба ліцензування видавців у співпраці з книжковим виробником Halstan та за сприяння Посольства України у Великій Британії надрукувала 16 тис. книжок українською мовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сат Президента України.

У Великій Британії надрукували 16 тис. книжок українською для дітей тимчасових переселенців

Книги передадуть дітям – тимчасовим переселенцям з України в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Книжки без кордонів».

Презентація книг відбулася в Лондоні за участю українських сімей, які через російське вторгнення були змушені шукати тимчасового прихистку у Великій Британії. Дружина Президента приєдналася до заходу за допомогою відеозв’язку з Києва.

Цитата

«Не знаю, чи було у ваших евакуаційних валізах місце для книжок. Найімовірніше, ні, і це цілком зрозуміло. Мало в кого воно було, а багато наших співвітчизників взагалі не мали валіз і речей… Ми не можемо повернути вас зараз на батьківщину, в рідний дім – це ще небезпечно. Але ми можемо зробити так, щоб батьківщина прийшла до вас у вигляді улюблених або нових, які стануть улюбленими, книжок. Ми називаємо цей проект «Книжки без кордонів», бо наші книги справді подорожують слідом за українцями до будь-якої країни, де вони потрібні», – сказала під час виступу Олена Зеленська.

Проект «Книжки без кордонів», започаткований під патронатом першої леді України, спрямований на друк книг за макетами вітчизняних видавництв та їх розповсюдження серед українських дітей-переселенців по всій Європі. Мета ініціативи – мінімізувати перешкоди для навчання, а також зменшити тривожність у юних вимушених переселенців, які адаптуються до нового життя в незнайомій країні, забезпечивши їм зв’язок із домом.

Загалом у межах проекту надруковано понад 160 тис. книг. До ініціативи долучилися 20 країн: Польща, Норвегія, Швеція, Литва, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Латвія, Чехія, Естонія, Словаччина, Велика Британія, Туреччина, Молдова, Нідерланди, Японія, Казахстан, Італія, Фінляндія та Угорщина.

«Книжки не тільки розважають чи навчають – вони об’єднують, повертають відчуття дому, мови. Це наша перемога на культурному фронті, і вона наближає нашу головну перемогу», – зазначила Олена Зеленська.

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