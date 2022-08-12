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В Великобритании напечатали 16 тыс. книг на украинском для детей временных переселенцев

Киев • УНН

 • 204602 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Британская служба лицензирования издателей в сотрудничестве с книжным производителем Halstan и при содействии Посольства Украины в Великобритании напечатала 16 тыс. книг на украинском языке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сат Президента Украины.

В Великобритании напечатали 16 тыс. книг на украинском для детей временных переселенцев

Книги передадут детям – временным переселенцам из Украины в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской «Книги без границ».

Презентация книг состоялась в Лондоне с участием украинских семей, которые из-за российского вторжения были вынуждены искать временное убежище в Великобритании. Жена Президента присоединилась к мероприятию с помощью видеосвязи из Киева.

Цитата

«Не знаю, было ли в ваших эвакуационных чемоданах место для книг. Скорее всего, нет, и это вполне понятно. Мало у кого оно было, а многие наши соотечественники вообще не имели чемоданов и вещей… Мы не можем вернуть вас сейчас на родину, в родной дом – это еще опасно. Но мы можем сделать так, чтобы родина пришла к вам в виде любимых или новых, которые станут любимыми, книг. Мы называем этот проект «Книги без границ», потому что наши книги действительно путешествуют вслед за украинцами в любую страну, где они нужны», – сказала во время выступления Елена Зеленская.

Проект «Книги без границ», начатый под патронатом первой леди Украины, направлен на печать книг по макетам отечественных издательств и их распространение среди украинских детей-переселенцев по всей Европе. Цель инициативы – минимизировать препятствия для обучения, а также уменьшить тревожность у юных вынужденных переселенцев, адаптирующихся к новой жизни в незнакомой стране, обеспечив им связь с домом.

Всего в рамках проекта опубликовано более 160 тыс. книг. К инициативе присоединились 20 стран: Польша, Норвегия, Швеция, Литва, Ирландия, Германия, Болгария, Латвия, Чехия, Эстония, Словакия, Великобритания, Турция, Молдова, Нидерланды, Япония, Казахстан, Италия, Финляндия и Венгрия.

«Книги не только развлекают или учат – они объединяют, возвращают чувство дома. Это наша победа на культурном фронте, и она приближает нашу главную победу», – отметила Елена Зеленская.

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