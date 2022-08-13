Для украинских детей-беженцев опубликовано 160 тысяч экземпляров детских книг

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 13057 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 23763 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 59924 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 101355 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 135643 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133112 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 287503 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136863 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123391 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 384938 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 12238 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 14833 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 11608 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 19281 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 19100 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 13052 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 287500 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 306720 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 384937 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 360630 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4380 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82544 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115980 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135613 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174157 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Для украинских детей-беженцев опубликовано 160 тысяч экземпляров детских книг

Киев • УНН

 • 205514 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Благодаря проекту «Книги без границ» для украинских детей-беженцев уже опубликовано 160 тысяч экземпляров детских книг. Об этом говорится в сообщении министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, передает УНН.

Для украинских детей-беженцев опубликовано 160 тысяч экземпляров детских книг

Детали

Все произведения – украинских авторов и по оригинальным макетам наших издательств. В настоящее время они доступны в 20 странах - в Польше, Норвегии, Швеции, Литве, Латвии, Германии, Ирландии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Словении, Великобритании, Турции, Молдове, Финляндии, Нидерландах, Италии, Венгрии, Казахстане и Японии.

Проект «Украинские книжные полочки» поддержали уже более 10 стран Европы. Этот проект был запланирован до начала полномасштабного российского вторжения в Украину и предусматривал распространение украинской литературы в оригинале и переводах в ведущих библиотеках мира.

Проект инициирован первой леди Украины Еленой Зеленской совместно с Министерством иностранных дел Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, а также Украинским институтом книги вместе с посольствами Украины за границей.

Кроме того, продолжается акция «Украинским детям – украинскую книгу». В ее рамках отечественные издательства уже передали около 1 млн экземпляров. Цель акции – бесплатное обеспечение детей-переселенцев учебниками, учебными пособиями и художественной литературой. Проект начат Госкомтелерадио совместно с Офисом Президента Украины и Министерством культуры и информационной политики.

Добавим

Британская служба лицензирования издателей в сотрудничестве с книжным производителем Halstan и при содействии Посольства Украины в Великобритании напечатала 16 тысяч книг на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28