Для району Мелітополя був щедрий на "бавовну" день, ворог розповідав, що то "почулося" - мер

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"Ми багато разів говорили, що ворог обрав наше місто як адміністративний та логістичний центр. Вчора був насичений на "бавовну" день на території тимчасово окупованого району Мелітополя. Спочатку це була Михайлівка, це селище, яке знаходиться буквально в 30 км від тимчасово окупованого Мелітополя. Де пролунало одразу чотири гучних вибухи, і, що цікаво, вони пролунали там, де завжди було скупчення техніки та концентрація ворогів", - повідомив Федоров.

За його словами, день закінчився для ворога в Мелітополі черговою "бавовною", яка сталася поруч з ліцеєм №19, що біля окружної дороги, де ворог також захопив приміщення під своїх військових.

"Спочатку в пропагандистських телеграм-каналах і пабліках, ворог сказав, що «був вибух», а потім сказав, що «нам почулося», але нашим мешканцям «не почулося», вони чітко знають, де був вибух, і ми демонстрували ці кадри", - зазначив міський голова.

Водночас окупанти продовжують звозити до Мелітополя свою військову силу, заселяють нові гуртожитки в черговий раз намагаються прикритись цивільними мешканцями, каже Федоров.

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"Вночі бавовна повернулась до Михайлівки. За попередньою інформацією, назавжди заснули ворожі військові, які зайняли спортзал однієї зі шкіл", - додав він.

Доповнення

За словами Івана Федорова, на околицях Мелітополя, за лісопарком та тублікарнею, окупанти викопали траншеї. Настільки великі, що "поміститься і ворожа техніка, і ворожі братські могили". На території Богатирського лісництва ховають техніку та живу силу. А заразом активно знищують ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів.

Як раніше писав УНН, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області останнім часом все частіше чутно “бавовну”. Окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ.

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