Окупанти на Мелітопольщині пилять ліс та риють гігантські траншеї - мер

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"Окупанти Мелітопольщини продовжують звикати до землі - риють собі ями і готують деревину. На околицях Мелітополя, за лісопарком та тублікарнею, викопали траншеї. Настільки великі, що поміститься і ворожа техніка, і ворожі братські могили. На території Богатирського лісництва ховають техніку та живу силу. А заразом активно знищують ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів", - пише Федоров.

За його словами, останніми днями мелітопольці спостерігають, як по об'їзній дорозі в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові Камази, завантажені стовбурами дерев.

"Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх 200-их", додає мер Мелітополя.

Доповнення

Як раніше писав УНН з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області останнім часом все частіше чутно “бавовну”. Окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ.

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