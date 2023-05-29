Оккупанты на Мелитопольщине пилят лес и роют гигантские траншеи - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские оккупанты в окрестностях Мелитополя в Запорожской области роют гигантские траншеи, и активно уничтожают леса для блиндажей на Запорожской линии фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
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"Оккупанты Мелитопольщины продолжают привыкать к земле - роют себе ямы и готовят древесину. На окраинах Мелитополя, за лесопарком и туббольницей, выкопали траншеи. Настолько большие, что поместится и вражеская техника, и вражеские братские могилы. На территории Богатырского лесничества хоронят технику и живую силу. А заодно активно уничтожают лес, выпиливая деревья для обустройства блиндажей и окопов", - пишет Федоров.
По его словам, в последние дни мелитопольцы наблюдают, как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные КамАЗы, загруженные стволами деревьев.
"Но и в обратную сторону пустыми не едут - везут вдребезги разбитую военную технику и своих 200-ых", добавляет мэр Мелитополя.
Дополнение
Как ранее писал УНН со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в последнее время все чаще слышно “хлопок”. Оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.
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