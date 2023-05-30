Для района Мелитополя был щедрый на "хлопок" день, враг рассказывал, что это "послышалось" - мэр

Детали

"Мы много раз говорили, что враг выбрал наш город как административный и логистический центр. Вчера был насыщенный на "хлопки" день на территории временно оккупированного района Мелитополя. Сначала это была Михайловка, это поселок, который находится буквально в 30 км от временно оккупированного Мелитополя. Где прозвучало сразу четыре громких взрыва, и что интересно, они прозвучали там, где всегда было скопление техники и концентрация врагов", - сообщил Федоров.

По его словам, день закончился для врага в Мелитополе очередным хлопком, который произошел рядом с лицеем №19, что у окружной дороги, где враг также захватил помещение под своих военных.

"Сначала в пропагандистских телеграм-каналах и пабликах, враг сказал, что "был взрыв", а потом сказал, что "нам послышалось", но нашим жителям "не послышалось", они четко знают, где был взрыв, и мы демонстрировали эти кадры", - отметил городской голова.

В то же время оккупанты продолжают свозить в Мелитополь свою военную силу, заселяют новые общежития в очередной раз пытаются прикрыться гражданскими жителями, говорит Федоров.

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"Ночью хлопок вернулся в Михайловку. По предварительной информации, навсегда заснули вражеские военные, которые заняли спортзал одной из школ", - добавил он.

Дополнение

По словам Ивана Федорова, в окрестностях Мелитополя, за лесопарком и туббольницей, оккупанты выкопали траншеи. Настолько большие, что "поместится и вражеская техника, и вражеские братские могилы". На территории Богатырского лесничества прячут технику и живую силу. А заодно активно уничтожают лес, выпиливая деревья для обустройства блиндажей и окопов.

Как ранее писал УНН, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в последнее время все чаще слышно "хлопок". Оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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