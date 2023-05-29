В Мелитополе прогремел громкий взрыв - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Детали выясняем", - написал Федоров.
Напомним
Ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты в окрестностях Мелитополя в Запорожской области роют гигантские траншеи, и активно уничтожают леса для блиндажей на Запорожской линии фронта.