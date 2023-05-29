У Мелітополі пролунав гучний вибух - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Деталі зʼясовуємо", - написав Федоров.
Нагадаємо
Раніше Федоров повідомив, що російські окупанти на околицях Мелітополя у Запорізькій області риють гігантські траншеї, та активно знищують ліси для бліндажів на Запорізькій лінії фронту.