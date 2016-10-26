Для безпечного маневрування АЕС Україні потрібні роки підготовки - “Енергоатом”

Так, за словами директора з виробництва НАЕК “Енергоатом” Юрія Шейко, експлуатація енергоблоків типу ВВЕР-1000 на українських АЕС в режимі добового регулювання потужності технічно можлива, однак потребуватиме ретельної щонайменше дворічної підготовки.

(Нагадаємо, що в своєму Плані дій на 2016 рік Кабінет Міністрів України запланував до 31 грудня ввести маневрування енергоблоками атомних станцій для добового регулювання потужності об’єднаної енергосистеми).

Ю.Шейко зазначив, що для повного відпрацювання можливості експлуатації енергоблоку в маневреному режимі необхідно пройти 200 циклів розвантажень і навантажень.

“Тобто, для переходу на маневрений режим нам буде потрібно не менше двох років. Не варто забувати, що „Енергоатом“ експлуатує реактори, в яких знаходиться ядерне паливо і хотілося б мати повну впевненість у надійній роботі всіх систем, перш ніж переходити в новий режим роботи”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Романа Ніцовича, маневрування атомних блоків для заощадження електроенергії є скоріше винятком, ніж світовою практикою.

“Ця ініціатива зумовлена тим, що у нас частка електроенергії, яка виробляється АЕС, постійно зростає, і ми за рахунок збільшення видачі електроенергії хочемо компенсувати трохи той можливий дефіцит вугілля, який буде. Тобто, все це робиться для економії, так званої.

Але до питання маневрування треба підходити дуже серйозно, і це робота, яка не робиться за місяць або два. Аби підготуватися до маневрування потужностей, треба час”, — сказав він.

Експерт додав, що Україна вже зараз дещо програла гонку за забезпечення себе ядерним паливом. У той час як деякі країни зробили значний ривок уперед з видобутку та переробки урану, а нам би хоч не втратити і зберегти ті позиції, які є.

Як повідомляв УНН, через нестачу ресурсу, українські АЕС працюють в режимі обмежень.

Також нагадаємо, протягом першого півріччя Україна сплатила РФ за ядерне пальне більше 130 млн дол.

При цьому Україна має значні запаси урану, і за умов залучення приватних інвестицій, може наростити об’єми видобутку власного урану до рівня забезпечення власної потреби на 100%.

У Росії до намірів України розвивати видобуток урану поставились критично.