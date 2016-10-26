Для безопасного маневрирования АЭС Украины нужны годы подготовки - "Энергоатом"

Так, по словам директора по производству НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко, эксплуатация энергоблоков типа ВВЭР-1000 на украинских АЭС в режиме суточного регулирования мощности технически возможна, однако потребует тщательной минимум двухлетней подготовки.

(Напомним, что в своем Плане действий на 2016 год Кабинет Министров Украины запланировал до 31 декабря ввести маневрирование энергоблоками атомных станций для суточного регулирования мощности объединенной энергосистемы).

Ю.Шейко отметил, что для полной отработки возможности эксплуатации энергоблока в маневренном режиме необходимо пройти 200 циклов разгрузок и нагрузок.

"То есть, для перехода на маневренный режим нам потребуется не менее двух лет. Не стоит забывать, что "Энергоатом" эксплуатирует реакторы, в которых находится ядерное топливо и хотелось бы иметь полную уверенность в надежной работе всех систем, прежде чем переходить на новый режим работы", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Романа Ницовича, маневрирование атомных блоков для сбережения электроэнергии является скорее исключением, чем мировой практикой.

"Эта инициатива обусловлена ​​тем, что у нас доля электроэнергии, производимой АЭС, постоянно растет, и мы за счет увеличения выдачи электроэнергии хотим компенсировать немного тот возможный дефицит угля, который будет. То есть, все это делается для экономии, так называемой.

Но к вопросу маневрирования надо подходить очень серьезно, и это работа, которая не делается за месяц или два. Чтобы подготовиться к маневрированию мощностей, надо время", - сказал он.

Эксперт добавил, что Украина уже сейчас несколько проиграла гонку за обеспечение себя ядерным топливом. В то время как некоторые страны сделали значительный рывок вперед по добыче и переработке урана, а нам бы хоть не потерять и сохранить те позиции, которые есть.

Как сообщал УНН, из-за нехватки ресурса, украинские АЭС работают в режиме ограничений.

Также напомним, в течение первого полугодия Украина заплатила РФ за ядерное топливо более 130 млн долл.

При этом Украина имеет значительные запасы урана, и в условиях привлечения частных инвестиций, может нарастить объемы добычи собственного урана до уровня обеспечения собственных нужд на 100%.

В России к намерениям Украины развивать добычу урана отнеслись критически.