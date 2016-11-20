Дизайнерка М.Обами бойкотує М.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Модельєр Софі Тіллет, котра одягала першу леді США Мішель Обаму, відмовилася створювати сукні для дружини майбутнього президента цієї країни Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
52-річна дизайнерка висловила свою позицію у відкритому листі. У ньому вона наголосила, що разом зі своєю командою виступає за “різноманітність, особистісну свободу і повагу до усіх способів життя”.
На її думку, “расистська, сексистська та зневажлива до жінок риторика” у виборчій кампанії Дональда Трампа є “несумісною” з цінностями Тіллет, йдеться у листі. Тому вона не лише не буде одягати дружину майбутнього президента США, а й не хоче, щоб її хоч якимось чином щось пов’язувало з дружиною новообраного глави Білого дому.
Водночас дизайнерка заявила, що її родинному підприємству йдеться не лише про гроші. Вона також закликала й інших модельєрів наслідувати її приклад і не підтримувати Меланію Трамп.
Як повідомляв УНН, перша леді США Мішель Обама провела закриту зустріч з наступною першою леді Меланією Трамп в Білому домі.