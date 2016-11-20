Дизайнер М.Обамы бойкотирует М.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Модельер Софи Тиллет, которая одевала первую леди США Мишель Обаму, отказалась создавать платья для жены будущего президента этой страны Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
52-летняя дизайнер выразила свою позицию в открытом письме. В нем она отметила, что вместе со своей командой выступает за "разнообразие, личностную свободу и уважение ко всем образов жизни".
По ее мнению, "расистская, сексистская и пренебрежительная к женщинам риторика" в избирательной кампании Дональда Трампа является "несовместимой" с ценностями Тиллет, говорится в письме. Поэтому она не только не будет одевать жену будущего президента США, но и не хочет, чтобы ее хоть как-то что-то связывало с женой новоизбранного главы Белого дома.
В то же время дизайнер заявила, что речь идет не только о деньгах. Она также призвала и других модельеров последовать ее примеру и не поддерживать Маланью Трамп.
Как сообщал УНН, первая леди США Мишель Обама провела закрытую встречу с последующей первой леди Мелании Трамп в Белом доме .