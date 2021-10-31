"Дія" спростила процес генерації ковід-сертифікатів: крутити головою більше не потрібно

Деталі

Повідомляється, що раніше у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат "Дія.Підпис" (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Зараз для створення сертифіката, необхідно зайти в додаток або на портал, і натиснути “Отримати сертифікат”. Після цього в програмі з'явиться сертифікат.

При цьому необхідно оновити програму.

Федоров також додав, що зараз Мінцифра бере участь для спрощення введення інформації про вакцинацію для лікарів, щоб вирішити всі помилки з дозами і нумерацією вакцин.

Цитата

“Наразі всі сили кинуті на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, нумерацією вакцин. Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з'явилася можливість якісно генерувати сертифікати щодо одужання та ПЛР”, - написав міністр.

Додамо

З 30 вересня українці, які пройшли вакцинацію, можуть згенерувати COVID-сертифікат у додатку “Дія” та на порталі.



Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,4 мільйона людей. Загалом зробили вже майже 17,5 млн щеплень, за останню добу з яких понад 177 тисяч, при цьому понад 130 тисяч першою дозою.



