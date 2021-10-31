За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 177 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,4 миллионов человек. При этом в целом сделали уже почти 17,5 млн прививок, за последние сутки из которых более 177 тысяч, при этом более 130 тысяч первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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За сутки 30 октября в Украине 177 765 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514 человек“, — говорится в сообщении.
Подробности
С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу — 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированные.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.
Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация и в Запорожье, в Одессе.
В “красной” зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. А с 30 октября “красную” зону карантина вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также находится на грани “красной” зоны.