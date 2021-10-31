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За добу в Україні від COVID-19 вакцинували 177 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,4 мільйони людей. При цьому загалом зробили вже майже 17,5 млн щеплень, за останню добу з яких — понад 177 тисяч, при цьому понад 130 тисяч — першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

За добу в Україні від COVID-19 вакцинували 177 тисяч людей

Цитата

“За добу 30 жовтня в Україні 177 765 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 133 251 людина, повністю імунізовані — 44 514 людей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу — 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 577 773 щеплення.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але минулого тижня цей показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця перейде до “червоної” зони з 1 листопада.

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