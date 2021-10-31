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“Дия” упростила процесс генерации ковид-сертификатов: крутить головой больше не нужно

Киев • УНН

 • 75042 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В приложении “Дия” упростили процесс генерации ковид-сертификатов - теперь без использования электронной подписи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

“Дия” упростила процесс генерации ковид-сертификатов: крутить головой больше не нужно

Детали

Сообщается, что ранее в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат “Дія.Підпис” (технология фото ID,”подписывать лицом”). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Сейчас для генерации сертификата, необходимо зайти в приложение или на портал, и нажать “Получить сертификат”. После этого, в приложении появится сертификат.

При этом необходимо обновить приложение.

Федоров также добавил, что на данный момент Минцифра принимает участие для упрощения ввода информации о вакцинации для врачей, чтобы решить все ошибки с дозами и нумерацией вакцин.

Цитата

“Сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин. Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе МОЗ/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты по выздоровлению и ПЦР”, - написал министр.

Добавим

С 30 сентября украинцы, которые прошли вакцинацию, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении “Дия” и на портале.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,4 миллионов человек. При этом в целом сделали уже почти 17,5 млн прививок, за последние сутки из которых более 177 тысяч, при этом более 130 тысяч первой дозой.

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