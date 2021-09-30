В "Дие" можно сгенерировать COVID-сертификат людям, которые получили различные вакцины

Цитата

“С сегодняшнего дня в приложении Дия и на портале можно сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации людям, которые получили различные вакцины. Первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой — Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech”, — говорится в сообщении.

Детали

В Минцыфре отметили, что сейчас существуют несколько видов COVID сертификатов:



“Желтый” внутренний, генерируемый после прививки первой дозой дводозной вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении Дия на iOS. Впоследствии будет и на Android.



“Зеленый” внутренний, генерируется после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней.



Международный COVID-сертификат, также генерируется после полного курса вакцинации на 365 дней. Но у каждой страны есть свои сроки действия сертификатов, поэтому советуем заранее проверять эту информацию перед путешествием на сайте МИД.



“Международный сертификат можно сгенерировать и распечатать на портале Дия. Так украинцы, которые не имеют ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или Дия.Подписи, смогут получить сертификат и путешествовать с ним. Документ сформируется в формате PDF. Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана. Как сгенерировать международный COVID-сертификат на портале Дия, смотрите в видео”, — отмечается в сообщении.

Так, международные COVID-сертификаты в действии официально признаны в ЕС, а украинцы могут свободно путешествовать в по меньшей мере 43 стран.

Кроме того, в Минцифри напомнили, как сгенерировать COVID-сертификат в мобильном приложении Дия.

“Сертификат можно сгенерировать в несколько кликов. Для этого нужно обновить приложение в AppStore или Google Play. Затем в приложении Дия нужно нажать “Услуги” выбрать пункт “COVID-сертификаты” и нажать “Получить сертификат”, — объясняют в Минцифре.

Далее Дия.Подписью подписать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) к Дие — и все. Данные о вакцинации подтянутся автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложение.

Дополнение

19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты о вакцинации в приложении “Дия” соответствуют европейским.

Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 смогут самостоятельно сгенерировать сертификат в приложении “Дия”.