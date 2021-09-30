У "Дії" можна згенерувати COVID-сертифікат людям, які отримали різні вакцини

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“Від сьогодні в застосунку Дія та на порталі можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини. Першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Другою дозою — Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Мінцифрі зауважили, що зараз існують декілька видів COVID-сертифікатів:



“Жовтий” внутрішній, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини. Він діє 120 днів та доступний у застосунку Дія на iOS. Згодом буде і на Android.



“Зелений” внутрішній, що генерується після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів.



Міжнародний COVID-сертифікат, що також генерується після повного курсу вакцинації на 365 днів. Але у кожної країни є свої терміни дії сертифікатів, то ж радимо заздалегідь перевіряти цю інформацію перед подорожжю на сайті МЗС.



“Міжнародний сертифікат можна також згенерувати і роздрукувати на порталі Дія. Так українці, які не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або Дія.Підпису, зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Документ сформується у форматі PDF. Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана. Як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат на порталі Дія, дивіться у відео”, — зазначається в повідомленні.

Так, міжнародні COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані в ЄС, а українці можуть вільно подорожувати до щонайменше 43 країн.

Окрім того, в Мінцифрі нагадали, як згенерувати COVID-сертифікат у мобільному застосунку Дія.

“Сертифікат можна згенерувати в декілька кліків. Для цього потрібно оновити застосунок в AppStore або Google Play. Потім у застосунку Дія потрібно натиснути “Послуги”, вибрати пункт “COVID-сертифікати” та натиснути “Отримати сертифікат”, — пояснюють в Мінцифрі.

Далі Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії — і все. Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Доповнення

19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію в додатку “Дія” відповідають європейським.

Українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 зможуть самостійно згенерувати сертифікат в додатку “Дія”.