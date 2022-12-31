Дивом не було дітей: у столичному палаці "Україна" вилетіли шибки від ударів російських ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У столичному палаці "Україна" повилітали шибки від ударів російських ракет. Про це повдіомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко і додав, що "сьогодні там дивом не було дітей", передає УНН.
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"Київ, Палац Україна. Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор", - написав Тимошенко у Telegram.
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.
За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.
Наразі відомо про одну жертву та п'ятьох поранених.