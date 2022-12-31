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Дивом не було дітей: у столичному палаці "Україна" вилетіли шибки від ударів російських ракет

Дивом не було дітей: у столичному палаці "Україна" вилетіли шибки від ударів російських ракет

Київ • УНН

 • 476427 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У столичному палаці "Україна" повилітали шибки від ударів російських ракет. Про це повдіомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко і додав, що "сьогодні там дивом не було дітей", передає УНН.

Цитата

"Київ, Палац Україна. Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор", - написав Тимошенко у Telegram.

Раніше

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.

За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

Наразі відомо про одну жертву та п'ятьох поранених.

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