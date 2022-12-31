Дивом не було дітей: у столичному палаці "Україна" вилетіли шибки від ударів російських ракет

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"Київ, Палац Україна. Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор", - написав Тимошенко у Telegram.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.

За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

Наразі відомо про одну жертву та п'ятьох поранених.