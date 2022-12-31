Чудом не было детей: в столичном дворце "Украина" вылетели стекла от ударов российских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В столичном дворце "Украина" вылетели стекла от ударов российских ракет. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко и добавил, что "сегодня там чудом не было детей", передает УНН.
Цитата
"Киев, Дворец Украина. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это ничто другое как террор", - написал Тимошенко в Telegram.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.
По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.
Сейчас известно об одной жертве и пятерых раненых.