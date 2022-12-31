Чудом не было детей: в столичном дворце "Украина" вылетели стекла от ударов российских ракет

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"Киев, Дворец Украина. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это ничто другое как террор", - написал Тимошенко в Telegram.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.

Сейчас известно об одной жертве и пятерых раненых.