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13 марта, 13:40 • 125412 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Чудом не было детей: в столичном дворце "Украина" вылетели стекла от ударов российских ракет

Чудом не было детей: в столичном дворце "Украина" вылетели стекла от ударов российских ракет

Киев • УНН

 • 476423 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В столичном дворце "Украина" вылетели стекла от ударов российских ракет. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко и добавил, что "сегодня там чудом не было детей", передает УНН.

Цитата

"Киев, Дворец Украина. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это ничто другое как террор", - написал Тимошенко в Telegram.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.

Сейчас известно об одной жертве и пятерых раненых.

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