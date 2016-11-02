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Дітям загиблих військовослужбовців в АТО організували безкоштовне катання на ковзанах

Дітям загиблих військовослужбовців в АТО організували безкоштовне катання на ковзанах

Київ • УНН

 • 6760 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” та Київська обласна адміністрація організували безкоштовне катання на ковзанах для дітей загиблих в АТО, повідомляє УНН.

“29 жовтня 2016 року Універсальний навчально-тренувальний центр "Льодограй“, який є соціальним проектом оператора державних лотерей "М.С.Л.“, відкрив сгостинно відчинив свої двері для дітей з сімей, де один з батьків загинув під час Революції Гідності, та дітей і дружин військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. Цей візит на одну з провідних льодових арен нашої країни відбувся у рамках обласного заходу „Родинне коло“, організованого за дорученням Київської обласної державної адміністрації.

На прохання Служби у справах дітей та сім’ї КОДА "Льодограй“ знову став одним з головних пунктів екскурсійного маршруту для гостей Богуславщини. 25 дітей та 45 дорослих мали можливість безкоштовно покататися на ковзанах та із задоволенням провести час на сучасній ковзанці, що подарувало їм безліч незабутніх емоцій. Кожна дитина отримала у подарунок на згадку про УНТЦ "Льодограй“ та оператора державних лотерей "М.С.Л.“ фірмові сувеніри та фото на пам’ять”, — повідомили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, декілька років тому, в рамках соціальної допомоги, “М.С.Л.” побудував льодову арену “Льодограй”. На той час бюджет “Льодограю” склав понад 20 млн грн. Тепер льодова арена визнана у Європі і вважається однією з найкращих в Україні. На ній тренуються як діти, так і дорослі, зокрема професійні збірні з хокею та фігурного катання. Загалом за кошти оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Україні було збудовано палаци спорту в Харкові, Одесі та Запоріжжі, водно-спортивна база “Нептун” в Севастополі, водно-спортивний комплекс в Дніпропетровську, шаховий палац і критий велотрек у Львові, стадіон “Ювілейний” в Полтаві, в Києві — тенісні корти в Жулянах, легкоатлетичний манеж на Березняках, льодовий палац “Крижинка”.

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