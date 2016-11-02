Детям погибших военнослужащих в АТО организовали бесплатное катание на коньках

"29 октября 2016 г. Универсальный учебно-тренировочный центр "Ледограй", который является социальным проектом оператора государственных лотерей "М.С.Л.", гостинно открыл свои двери для детей из семей, где один из родителей погиб во время Революции Достоинства, и детей и жен военнослужащих, погибших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Этот визит на одну из ведущих ледовых арен нашей страны состоялся в рамках областного мероприятия "Семейный круг", организованного по поручению Киевской областной государственной администрации.

По просьбе Службы по делам детей и семьи КОГА "Ледограй" вновь стал одним из главных пунктов экскурсионного маршрута для гостей Богуславского района. 25 детей и 45 взрослых имели возможность бесплатно покататься на коньках и с удовольствием провести время на современной катке, что подарило им множество незабываемых эмоций. Каждый ребенок получил в подарок на память об УНТЦ "Ледограй" и оператора государственных лотерей "М.С.Л." фирменные сувениры и фото на память", - сообщили в "М.С.Л.".

Напомним, несколько лет назад, в рамках социальной помощи, "М.С.Л." построил ледовую арену "Ледограй". На тот момент бюджет "Ледограя" составил более 20 млн грн. Теперь ледовая арена признана в Европе и считается одной из лучших в Украине. На ней тренируются как дети, так и взрослые, в том числе профессиональные сборные по хоккею и фигурному катанию. Всего за средства оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Украине были построены дворцы спорта в Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивная база "Нептун" в Севастополе, водно-спортивный комплекс в Днепре, шахматный дворец и крытый велотрек во Львове, стадион "Юбилейный" в Полтаве, в Киеве - теннисные корты в Жулянах, легкоатлетический манеж на Березняках, ледовый дворец "Льдинка".