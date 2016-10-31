Дитина виявила труп в озері одного з парків відпочинку Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Тіло невідомого чоловіка в озері у Рівному поблизу палацу культури "Хімік" помітила малолітня дитина вчора під час прогулянки. Мати відразу зателефонувала правоохоронцям. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Як повідомили у поліції, при поверхневому огляді тіла чоловіка ознак насильницької смерті не виявлено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Особу загиблого встановлюють.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині чоловік зарізав жінку, а тіло викинув у вигрібну яму.