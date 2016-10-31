Ребенок обнаружил труп в озере одного из парков отдыха Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 октября. УНН. Тело неизвестного мужчины в озере в Ровно возле дворца культуры "Химик" заметил малолетний ребенок вчера во время прогулки. Мать сразу позвонила правоохранителям. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Как сообщили в полиции, при поверхностном осмотре тела мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Личность погибшего устанавливается.
Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области мужчина зарезал женщину, а тело выбросил в выгребную яму.