Ребенок обнаружил труп в озере одного из парков отдыха Ровно

Как сообщили в полиции, при поверхностном осмотре тела мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области мужчина зарезал женщину, а тело выбросил в выгребную яму.