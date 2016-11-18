Директору "Автогосподарства" повідомили про підозру у розтраті держкоштів у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Запоріжжі директору комунального підприємства "Автогосподарство" повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Директору КП “Автогосподарство” Запорізької обласної ради повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 (розтраті та привласненні грошових коштів підприємства) КК України. Сума завданих збитків складає 210 тис. грн.
Наразі досудове розслідування триває. До суду Запоріжжя подано клопотання про відсторонення від посади керівника зазначеного підприємства та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.