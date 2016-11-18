Директору "Автогосподарства" сообщили о подозрении в растрате госсредств в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Запорожье директору коммунального предприятия "Автогосподарство" сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Директору КП "Автогосподарство" Запорожского областного совета сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.191 (растрата и присвоение денежных средств предприятия) УК Украины. Сумма нанесенного ущерба составляет 210 тыс. грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается. В суд Запорожья подали ходатайство об отстранении от должности руководителя данного предприятия и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.