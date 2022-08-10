"Динамо" обіграло "Штурм" та продовжить виступ у Лізі чемпіонів УЄФА

Деталі

"Біло-сині" після перемоги у першому матчі (1:0) обіграли "Штурм" на виїзді у додатковий час - 2:1 (0:1 - в основний ігровий час), подолавши третій відбірковий раунд Ліги чемпіонів.

На арені "Грац-Лібенау" у Граці спочатку відзначився Расмус Гейлунд, який відправив м'яч у нижній правий кут воріт Георгія Бущана на 27-й хвилині. А на 97-й хвилині, в овертаймі, 20-річний Костянтин Вівчаренко зрівняв рахунок у зустрічі з подачі Віктора Циганкова, який у свою чергу на 112-й хвилині влучним ударом приніс перемогу киянам і вивів динамівців у наступну стадію кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Штурм" на 106-й хвилині залишився у меншості - за друге попередження червону картку отримав Манпріт Саркарія.

Суперником "Динамо" за путівку у груповий турнір Ліги чемпіонів 16/17 та 23/24 серпня буде команда форварда збірної України Романа Яремчука португальська "Бенфіка" з Лісабона, яка за сумою двох матчів упевнено переграла "Мітьюлланд" з Данії (4:1, 3:1).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА оштрафував турецький клуб "Фенербахче" за поведінку вболівальників під час матчу проти київського "Динамо"