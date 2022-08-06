УЄФА оштрафував турецький клуб "Фенербахче" за поведінку вболівальників під час матчу проти київського "Динамо"

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УЄФА виніс рішення у справі про поведінку фанатів Фенербахче у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Також в УЄФА зобов’язали команду частково закрити трибуни стадіону під час наступного матчу єврокубків.

Покарання щодо часткового закриття стадіону винесене з випробувальним терміном на два роки.

Нагадаємо

Під час матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів проти київського "Динамо" уболівальники турецького "Фенербахче" почали викрикувати імʼя володимира путіна, вочевидь сподіваючись вивести таким чином українців з рівноваги.

Проте українці здобули перемогу з рахунком 2:1.