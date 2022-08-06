УЄФА оштрафував турецький клуб "Фенербахче" за поведінку вболівальників під час матчу проти київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. УЄФА оштрафував на €50 тис. стамбульський клуб "Фенербахче" за поведінку вболівальників під час матчу проти київського "Динамо". Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт асоціації.
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УЄФА виніс рішення у справі про поведінку фанатів Фенербахче у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
Також в УЄФА зобов’язали команду частково закрити трибуни стадіону під час наступного матчу єврокубків.
Покарання щодо часткового закриття стадіону винесене з випробувальним терміном на два роки.
Нагадаємо
Під час матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів проти київського "Динамо" уболівальники турецького "Фенербахче" почали викрикувати імʼя володимира путіна, вочевидь сподіваючись вивести таким чином українців з рівноваги.
Проте українці здобули перемогу з рахунком 2:1.